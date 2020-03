Legendäre Matches | Als sich Agassi und Sampras in vier Tie-Breaks bekämpften

779 Mal angesehen | 29:22

6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) - im Viertelfinale der US Open 2001 liefern sich Pete Sampras und Andre Agassi das vielleicht packendste ihrer insgesamt 34 Duelle. Keinem Spieler gelingt ein Break, so kommt es in jedem Satz zum ultimativen Showdown. 24.000 Zuschauer im erstmals ausverkauften Arthur-Ashe-Stadium hält dabei nichts mehr auf den Sitzen.



