Die Nummer eins: Nadals größte Grand-Slam-Momente 2019

22 Mal angesehen | 02:10

Rafael Nadal lieferte auch im Tennis-Jahr 2019 zahlreiche Top-Leistungen ab. Der Spanier gewann neben den French Open und den US Open auch den Davis Cup vor heimischem Publikum in Madrid. Zudem wird Nadal das Jahr 2019 als Nummer eins der Welt beenden. Eurosport.de präsentiert die Highlights des Spaniers an Weihnachten.