Im Zeitraffer: So entstand das Dach über dem Philippe-Chatrier

Der Court Philippe-Chatrier in Roland Garros hat nun ein Dach, sodass auch bei Regen Spielbetrieb bei den French Open in Paris garantiert ist. Wir zeigen euch im Zeitraffer, wie das Dach fertiggestellt wurde.



Die French Open sind die ultimative Herausforderung auf Sand. Ist Rafael Nadal auch in diesem Jahr das Maß der Dinge und holt den historischen elften Titel?



So viel Live-Tennis wie nie zuvor: Analysen mit Boris Becker und Barbara Rittner, Video-Highlights, Interviews, Berichte, Hintergünde und kuriose Randgeschichten von den French Open bei Eurosport, im Eurosport Player und auf Eurosport.de.