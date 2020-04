Zum 33. Geburtstag: Wie Sharapova einst die French Open gewann

219 Mal angesehen | 02:08

Happy Birthday, Maria Sharapova! Anlässlich ihres 33. Geburtstags blicken wir auf ihren Triumph bei den French Open 2014 zurück. Die Russin bezwang damals in einem hochklassigen Endspiel Simona Halep (Rumänien) mit 6:4, 6:7 (5:7) und 6:4.



