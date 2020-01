Viertelfinale gegen Wawrinka: Wo Zverevs Chancen liegen

6.148 Mal angesehen | 35:24

In Matchball Becker analysieren Eurosport-Kommentator Matthias Stach und Experte Boris Becker den 9. Tag der Australian Open. Rafael Nadal beendete den Run von Nick Kyrgios, Angelique Kerber scheiterte an Anastasia Pavlyuchenkova. Alexander Zverev setzte sich gegen seinen Kumpel Andrey Rublev durch und braucht sich vor Viertelfinalgegner Stan Wawrinka nicht verstecken.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



