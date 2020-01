Becker, Wilander und McEnroe diskutieren: So läuft das Grand-Slam-Jahr 2020

80 Mal angesehen | 24:02

Boris Becker, Mats Wilander und John McEnroe treffen sich in Melbourne am Rande der Australian Open 2020, um die wichtigsten Themen rund um den Tennis-Zirkus zu diskutieren. So debattieren die drei in der ersten Folge des Legenden-Vodcasts über das Grand-Slam-Jahr 2020 und was noch von den "Big Three" - Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic - zu erwarten ist.



