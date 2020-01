Fed-Cup-Rätsel um Görges: Das sagt Rittner

125 Mal angesehen | 02:12

Julia Görges ist wie Angelique Kerber nicht bei der Fed-Cup-Qualifikation in Brasilien dabei - was für Irritationen mit Rainer Schüttler, Kapitän der deutschen Fed-Cup Mannschaft, gesorgt hat. Barbara Rittner, Head of Women's Tennis beim Deutschen Tennis Bund(DTB), versucht dieses nun auszuräumen.



Mit den Australian Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt. Verfolge die Australian Open live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 oder im Livestream im Eurosport Player!



Auf Eurosport.de findet Ihr aktuelle Nachrichten, Spielberichte, Interviews und Videos von den Australian Open.