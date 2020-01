Federer im Eurosport-Interview: "Das war wichtig für mich"

21 Mal angesehen | 02:06

Roger Federer gibt bei Birgit Nössing am Eurosport-Mikrofon sein Fazit über seine Erstrundenpartie bei den Australian Open gegen Steve Johnson (USA) ab.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



