"Du magst kein gutes Tennis!" Nadal meckert mit Stuhlschiedsrichterin nach Verwarnung

Rafael Nadal und seine Zeit-Problematik - eine never ending story! Im Viertelfinale der Australian Open gegen Dominik Thiem jubelt der Spanier nach einem tollen Punkt zu lange und kassiert eine Verwarnung von der Stuhlschiedsrichterin. Das stinkt dem Weltranglistenersten richtig.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



