Zum Abwinken: Kvitova vom Glück der Gegnerin genervt

Petra Kvitova ist bei den Australian Open das Glück gegen Maria Sakkari nicht hold - hier profitiert die Griechin von einem Netzroller und provoziert damit eine genervte Reaktion. Am Ende setzte sich die Tschechin allerdings in drei Sätzen durch.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



