"Spagat auf dem Tennisplatz": Djokovic und Thiem schenken sich nichts

1.284 Mal angesehen | 01:04

Im zweiten Satz liefern sich Novak Djokovic und Dominic Thiem einen unfassbaren Ballwechsel. Mehrmals rutschen die beiden Finalisten in die Bälle rein und bekommen ihn gerade noch so über die Netzkante. Der Österreicher hat in diesem Fall das bessere Ende für sich.



Mit den Australian Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt. Verfolge die Australian Open live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 oder im Livestream im Eurosport Player!



Auf Eurosport.de findet Ihr aktuelle Nachrichten, Spielberichte, Interviews und Videos von den Australian Open.