Nadal geht's wie Federer: Ordner verwehren Top-Stars den Zugang

Rafael Nadal wird bei den Australian Open 2020 kurioserweise von einem Ordner der Einlass in den Kabinentrakt verweigert. Auch Roger Federer musste diese Erfahrung beim Happy Slam bereits machen.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



