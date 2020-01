Wozniacki über Titel 2018: "Dann hatten wir eine Glückssträhne im Casino..."

112 Mal angesehen | 03:57

Caroline Wozniacki blickt bei My Grand Slam Journey auf ihre verschiedenen Teilnahmen bei den Australian Open zurück. Darunter ist auch ihr Sieg 2018, den sie bis spät in die Nacht in einer Bar und einem Casino feierte, wie die Dänin verrät. Doch auch bittere Niederlagen lässt Wozniacki Revue passieren.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



