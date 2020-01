"Mentale Meisterleistung": Das sind Zverevs Trümpfe im Halbfinale

1.170 Mal angesehen | 27:38

Alexander Zverev hat sich im Viertelfinale der Australian Open in vier Sätzen gegen Stan Wawrinka durchgesetzt und trifft nun im Halbfinale auf seinen Freund Dominic Thiem. In Matchball Becker analysiert die deutsche Nummer eins gemeinsam mit Eurosport-Experte Boris Becker und Matthias Stach sein Match. Im Halbfinale hat er neben seiner mentalen Stärke einen weiteren Trumpf.



