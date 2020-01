Becker begeistert von Zverev: "Man hat wieder Leidenschaft gesehen"

1.213 Mal angesehen | 29:25

Eurosport-Experte Boris Becker und Reporter Matthias Stach lassen in der Sendung Matchball Becker den 2. Turniertag der Australian Open revue passieren. Im Fokus stehen dabei die beiden deutschen Topprofis Alexander Zverev und Angelique Kerber, die ohne Satzverlust die erste Runde überstanden haben. Darüber hinaus blickt das Duo voraus auf den 3. Turniertag in Melbourne.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



