28 Asse und 1 Tweener: So zog Kyrgios in die nächste Runde ein

Steht Nick Kyrigios auf dem Platz, kann man meist mit vielen spektakulären Ballwechseln rechnen. Auch gegen Gilles Simon enttäuscht der Australier die heimischen Fans nicht: 28 Asse, zahlreiche Stopps und Volleys sowie ein sehenswerter Tweener bringen Kyrgios am Ende in die dritte Runde. Die Highlights zum Match:



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



