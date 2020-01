Commissioner fordert: Lasst Margaret Court in der Vergangenheit, wo sie hingehört

108 Mal angesehen | 02:50

Der selbsternannte Commissioner of Tennis, John McEnroe, äußert sich zu Magaret Court und ihren umstrittenen Aussagen. Die 24-malige Grand-Slam-Siegerin hatte in einem Rundumschlag gegen Lesben, Schwule und Transgender ausgeholt. McEnroe fordert nun, die Australierin in der Vergangenheit zu lassen und appelliert an Serena Williams.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



