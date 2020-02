Thiem lobt Djokovic: "Du hast das Herren-Tennis auf ein neues Level gehoben"

513 Mal angesehen | 02:30

Dominic Thiem gibt sich nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open als fairer Verlierer. Der Österreicher lobt Sieger Novak Djokovic. Darüberhinaus gedenkt er an die Opfer der Buschfeuer in Australien und bedankt sich für die Unterstütung während des Turnier.



