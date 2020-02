Zverev und Kenin glänzen in Melbourne: Die besten Schläge der Youngster

6 Mal angesehen | 01:59

Bei den Australian Open haben sich viele Youngster in den Vordergrund gespielt. Alexander Zverev erreichte ertsmals in seiner Karriere in Grand-Slam-Halbfinale. Sofia Kenin schnappte sich bei den Damen sogar den Titel. Die Top 5 der besten Schläge der "neuen" Generation.



Mit den Australian Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt. Verfolge die Australian Open live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 oder im Livestream im Eurosport Player!



Auf Eurosport.de findet Ihr aktuelle Nachrichten, Spielberichte, Interviews und Videos von den Australian Open.