"Beds Are Burning": Commissioner McEnroe setzt mit Song Statement für Klimaschutz

Zum Start der Australian Open setzt der selbsternannte Commissioner of Tennis John McEnroe ein Statement für mehr Klimaschutz. Weil Australien aktuell von einer Welle von Buschbränden heimgesucht wird, erinnert der Eurosport-Expertean an den Song "Beds Are Burning" von der Band Midnight Oil und setzt sich kritisch mit dem Thema auseinander.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



