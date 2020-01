Becker exklusiv: Das sind die Gründe für Zverevs Leistungsexplosion

72 Mal angesehen | 02:07

Eurosport-Experte Boris Becker analysiert am Touchscreen das Spiel von Alexander Zverev und erklärt, wo der 22-Jährige sich stark verbessert hat. Deutschlands Nummer eins bekommt es in der 3. Runde mit dem spanischen Routinier Fernando Verdasco zu tun. Becker räumt Zverev gute Chancen ein, wenn er bestimmte Dinge auf dem Platz berücksichtigt.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



