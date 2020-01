Halep kämpft sich nach anfänglichen Problemen weiter

2 Mal angesehen | 02:54

Simona Halep hat in ihrem Erstrundenmatch bei den Australian Open gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady einige Startschwierigkeiten. Nach einem engen ersten Durchgang kann die Rumänin aber einen Gang zulegen und zieht letztendlich in die zweite Runde ein.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



