Müllentsorgung 2.0: Kyrgios wirft Bananenschale als Geschenk in Fanmenge

Viele Tennisstars werfen ihre Handtücher nach dem Match in die Menge, um so einige Fans glücklich zu machen. Nick Kyrgios geht da aber noch einen Schritt weiter. Denn als dem Australier die Handtücher nach seinem Erstrundensieg ausgehen, wirft er doch glatt eine Bananenschale in die Zuschauermenge.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



