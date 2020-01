Melbourne Arena steht Kopf! Kyrgios punktet mit Flugrolle

17 Mal angesehen | 01:10

Wo Nick Kyrgios ist, ist auch die Show! Der Australier zeigte auch in der 3. Runde gegen Karen Khachanov wieder eine gute Mischung aus Sport und Entertainement.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



