Viertes Grand-Slam-Finale erreicht: So triumphierte Muguruza gegen Halep

287 Mal angesehen | 08:28

Garbiñe Muguruza (Spanien) hat ihr Comeback in die Weltspitze bei den Australian Open eindrucksvoll fortgesetzt und das Finale erreicht. Im Halbfinale besiegte sie Simona Halep (Nr. 4/Rumänien) in 2:05 Stunden mit 7:6 (10:8), 7:5 und erreichte damit ihr viertes Grand-Slam-Endspiel.



Mit den Australian Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt. Verfolge die Australian Open live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 oder im Livestream im Eurosport Player!



Auf Eurosport.de findet Ihr aktuelle Nachrichten, Spielberichte, Interviews und Videos von den Australian Open.