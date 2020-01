Zverev zeigt großes Herz: "Dann spende ich jeden einzelnen Cent"

247 Mal angesehen | 02:03

Alexander Zverev hat nach seinem Auftaktsieg bei den Australian Open für große Begeisterung beim Publikum gesorgt. Nach dem 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Marco Cecchinato kündigte der Hamburger an, für jeden seiner Siege in Melbourne 10.000 Dollar an die Opfer der Buschbrände spenden zu wollen. Mehr noch: Bei einem Turniersieg will Zverev das komplette Preisgeld spenden: 2,55 Millionen Euro!



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



