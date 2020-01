Banane schälen lassen geht gar nicht! Schiedsrichter weist Spieler zurecht

285 Mal angesehen | 00:49

Bei der finalen Qualifikationsrunde der Australian Open sorgte der Franzose Elliot Benchetrit für einen Aufreger. Während einer Pause in seiner Partie gegen den Kasachen Dimitri Popko reichte ihm ein Ballmädchen eine Banane. Der 21-Jährige forderte allerdings das Ballmädchen auf, diese für ihn zu schälen. Doch Stuhlschiedsrichter John Blom griff ein und wies den jungen Franzosen zurecht.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



Auf Eurosport.de findet Ihr aktuelle Nachrichten, Spielberichte, Interviews und Videos von den Australian Open.