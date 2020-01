Kerber erleichtert: "Die ersten Runden sind immer Zitterpartien"

140 Mal angesehen | 01:40

Angelique Kerber zeigt sich im Eurosport-Interview nach ihrem Erstrundenerfolg gegen Elisabetta Cocciaretto sehr erleichtert. Sie spricht unter anderem über die Rückkehr in die Rod Laver Arena und ihren zuletzt angeschlagenen Oberschenkel. Auch die Gründe für den Sieg erläutert die Deutsche.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



