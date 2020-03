Alle Höhepunkte aus Melbourne - mit Zverev, Thiem, Djokovic und Federer

10 Mal angesehen | 55:22

In unserer einstündigen XXL-Zusammenfassung der Australian Open 2020 in Melbourne gibt es noch einmal die besten Szenen der vielen grandiosen Duelle auf den Courts Down Under - mit Alexander Zverev, Dominic Thiem, Novak Djokovic und Roger Federer, aber auch den Stars des Damen-Feldes.



Mit den Australian Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt. Verfolge die Australian Open live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 oder im Livestream im Eurosport Player!



Auf Eurosport.de findet Ihr aktuelle Nachrichten, Spielberichte, Interviews und Videos von den Australian Open.