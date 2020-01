Der ist es: So machte Zverev den Sieg klar

190 Mal angesehen | 00:43

Alexander Zverev verwandelt mit einem Passierball seinen Matchball gegen Egor Gerasimov in der zweiten Runde der Australian Open in Melbourne. Hier gibt es die Szene aus der Rod Laver Arena im Video.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



