Voices of Eurosport: Zverevs Zauberschlag geht um die Welt

Alexander Zverev begeistert mit einem Alles-oder-Nichts-Schlag im Halbfinale der Australian Open gegen Dominic Thiem Eurosport-Kommentatoren in vielen Ländern - die Voices of Eurosport.



Mit den Australian Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt. Verfolge die Australian Open live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 oder im Livestream im Eurosport Player!



Auf Eurosport.de findet Ihr aktuelle Nachrichten, Spielberichte, Interviews und Videos von den Australian Open.