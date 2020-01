Gelöster Zverev schäkert mit McEnroe: "Der nächste Doppelfehler ist deine Schuld!"

146 Mal angesehen | 07:01

Nach seinem Sieg gegen Stan Wawrinka im Vertelfinale der Australian Open in Melbourne spricht Alexander Zverev im Interview mit John McEnroe. Er erneuert sein Versprechen, bei einem Turniersieg das komplette Preisgeld zu spenden. Zudem spricht er über den schweren Saisonstart und den problematischen Start ins Match gegen Wawrinka. Für Nadal gegen Thiem hat er einen besonderen Wunsch.



Mit den Australien Open findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres am anderen Ende der Welt statt. Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray & Co. wollen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Leben bei seinem Lieblingsturnier schwer machen.



Auf Eurosport.de findet Ihr aktuelle Nachrichten, Spielberichte, Interviews und Videos von den Australian Open.