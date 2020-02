Spanisches Wunderkind trumpft auf: Direkt zum Debüt ein Marathon

VIDEO - Wunderkind Carlos Alcaraz schlägt Albert Ramos-Vinolas in einem Marathon-Match

266 Mal angesehen | 00:56

Das spanische Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz ist nur dank einer Wildcard in das Hauptfeld beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro gerutscht. In der ersten Runde besiegt der 16-Jährige seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas nach über drei Stunden Spielzeit 7:6 (7:2), 4:6 und 7:6 /7:2).