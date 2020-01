Nervenstark im Doppel-Marathon: Krawietz/Mies wahren Viertelfinal-Chance

173 Mal angesehen | 01:21

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies haben die Chancen des DTB-Teams auf einen Einzug in das Viertelfinale beim ATP-Cup in Australien gewahrt. Das Duo setzte sich in einem Marathon-Match gegen Stefanos Tsitsipas und Michail Pervolarakis mit 3:6, 6:3, 17:15 durch.