Wow! Fritz punktet mit sehenswertem Tweener

Beim ATP-Turnier in Adelaide packt Taylor Fritz einen mehr als sehenswerten Schlag aus. Der US-Amerikaner punktet im Achtelfinale gegen Alexander Bublik aus Kasachstan per "Tweener". Am Ende reicht es aber nicht für Fritz. Der 22-Jährige verliert in zwei Sätzen mit 4:6 und 6:7 (4:7).