"Da muss selbst Kyren Wilson lachen": Trump mit viel Glück

Judd Trump steht beim World Grand Prix im englischen Cheltenham mit dem Rücken zur Wand. Im Match gegen Kyren Wilson liegt der Weltmeister bereits mit 1:3 hinten, ist aber in einem Break drin. Beim Splitversuch verschießt er aber Blau auf die Mitte. Über fünf Banden findet die Kugel aber doch noch den Weg in eine Tasche. Was ein Fluke!