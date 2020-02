Weil er es einfach kann: Weltmeister Trump beendet Match stilvoll

VIDEO - Welsh Open | Judd Trump spielt Double zum Abschluss seiner Partie in Runde zwei

Judd Trump hat in der zweiten Runde der Welsh Open in Cardiff keine Probleme mit seinem Gegner Billy Joe Castle. Der Weltmeister fegte Castle in weniger als 60 Minten mit 4:0 vom Tisch. Dabei beendete er das Match im Trump-Style.