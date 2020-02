Da staunt selbst Bingham: Gould mit Fluke aus schwieriger Lage

32 Mal angesehen | 01:17

In der ersten Runde der Welsh Open in Cardiff bekommt es Stuart Bingham mit Martin Gould zutun. Im vierten Frame hat Bingham Gould mit gutem Safety-Spiel in eine schwierige Lage gebracht. Der 38-Jährige bracht über eine Minute für seinen Stoß - und hat dann großes Flück mit einem Fluke.