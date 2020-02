Spiel auf Schwarz: Sargeant schlägt Carter

VIDEO - Brandon Sargeant bezwingt in Runde zwei in Watford Ali Carter

Brandon Sargeant hat in einem spannenden Finish beim Shoot Out die Oberhand behalten. Gegen Ali Carter setzte sich der 22-Jährige auf Schwarz durch. Dabei lag Sargeant schon deutlich zurück, kämpfte sich aber wieder heran, lochte Schwarz zum Sieg und steht in der dritten Runde in Watford.