"Da hat einer die Regeln nicht verstanden": Amiri sorgt für Verwunderung bei Shoot Out

35 Mal angesehen | 01:29

Beim Shoot Out im englischen Watford trifft Michael Holt auf den Marokkaner Amine Amiri. Dieser hat offenbar die besonderen Regeln beim Shoot Out nicht verstanden. Der 25-Jährige versucht zweimal den Snooker hinter Schwarz - weiß wohl aber nicht, dass dabei mindestens eine Kugel die Bande berühren muss. So entscheidet die Schiedsrichterin korrekterweise auf Foul und Ball in Hand für Holt.