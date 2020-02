Trump macht den Titel in Berlin mit Karriere-Century Nr. 683 klar

VIDEO - Judd Trump macht mit einem Century Break den Titel in Berlin klar

41 Mal angesehen | 01:43

Judd Trump gewinnt beim German Masters in Berlin das Finale gegen Neil Robertson mit 9:6. Der Weltmeister schnappt sich dabei mit einem Century Break den Titel. "The Ace" spielt im finalen Frame ein Break von genau 100 Punkten. Es ist das insgesamt 683 Century Break in der Karriere des Engländers.