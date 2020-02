"Das geht ab wie Schmitz' Katze": Geiger geht am Kulm in Führung

VIDEO - Skilfiegen: Karl Geiger fliegt auf 230m am Kulm in Bad Mitterndorf

177 Mal angesehen | 01:15

Beim Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf haut Karl Geiger im ersten Durchgang einen Satz auf 230m raus. Damit führt der Deutsche vor Durchgang Nummer zwei. Geiger greift mit diesem Sprung auch das Gelbe Trikot des Weltcup-Führenden Stefan Kraft an.