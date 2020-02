Nach sieben Jahren: Zyla fliegt zum zweiten Weltcup-Sieg

VIDEO - Piotr Zyla gewinnt Skiflug-Wettbewerb am Kulm

Piotr Zyla gewinnt das Skifliegen am Kulm. Der Pole springt in Durchgang zwei noch von Rang drei vor an die Spitze. Zyla siegt hauchzart mit 0,3 Punkten Vorsprung vor dem Slowenen Timi Zajc. Es war der zweites Weltcup-Sieg für den Polen - den ersten holte er sich vor sieben Jahren.