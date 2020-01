Tagesbestweite! Leyhe überzeugt in der Quali - die besten Drei

VIDEO - Tagesbestweite! Stephan Leyhe überzeugt in der Quali - die besten Drei

Stephan Leyhe hat bei der Qualifikation in Titisee-Neustadt überzeugt. Der Deutsche springt mit 138,5 m am weitesten, muss sich am Ende aber dennoch Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Die besten Drei.