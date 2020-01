VIDEO - Karl Geiger fliegt allen davon: Der Sprung des Tages in Val di Fiemme

Karl Geiger fliegt allen davon: Der Sprung des Tages in Val di Fiemme kam vom DSV-Adler im ersten Durchgang, der seine starke Form nach der Vierschanzentournee in die Bestweite und am Ende den Weltcupsieg ummünzen konnte.