Gesangseinlage an Silvester: Hier löst Hannawald mit Oli P. seine verlorene Wette ein

Sven Hannawald hatte bei der Vierschanzentournee bei der Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen auf den falschen Sieger gesetzt - und so die interne TV-Wette gegen Martin Schmitt und Co. verloren. Am Silvesterabend löste der Eurosport-Experte gemeinsam mit Überraschungsgast Oli P. kurz vor Mitternacht seinen Wetteinsatz ein und sang wunderschön: "Flugzeuge in meinem Bauch".