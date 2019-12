Eisenbichler froh: So hat er den Turnaround geschafft

VIDEO - Vierschanzentournee | Markus Eisenbichler: So hat er den Turnaround geschafft

22 Mal angesehen | 01:38

Nach schwierigem Saisonbeginn präsentiert sich Markus Eisenbichler bei der Vierschanzentournee in guter Form. Nach Platz fünf in der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen macht der Weltmeister im Eurosport-Interview eine Kampfansage für den Wettkampf.