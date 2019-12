"Wahnsinnig hohes Niveau": So flog Stoch zum Sieg

VIDEO - Engelberg | Kamil Stoch siegt sich in Top-Form

Rechtzeitig vor der Vierschanzentournee zeigt sich Olympiasieger Kamil Stoch wieder in Topform. Der Pole gewinnt den Weltcup in Engelberg in der Schweiz. Hier gibt es beide Durchgänge des Siegers im Video.