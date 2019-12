Podiumsplatz: Maier beschert sich vor Weihnachten

VIDEO - Daniela Maier Dritte beim Skicross in Innichen, Fanny Smith siegt

Daniela Maier belegt beim Skicross-Weltcup in Innichen einen starken dritten Rang. Der Sieg geht an die Schweizerin Fanny Smith vor Marielle Thompson aus Kanada. Hier gibt es das Finale in Südtirol im Video.