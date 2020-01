Paukenschlag beim Comeback: Straßer nach Lauf eins auf Podiumskurs

VIDEO - Linus Straßer rast bei Comeback in Zagreb hauchdünn an Bestzeit vorbei

Was für ein Comeback von Linus Straßer: Der 27-Jährige raste im ersten Durchgang beim Slalom-Weltcup in Zagreb hauchdünn an der Bestzeit von Ramon Zenhäusern vorbei und sicherte sich mit Platz drei eine hervorragende Aussgangsposition für den zweiten Lauf.